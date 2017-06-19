All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers among teams contacted by Pacers as potential Paul George trade partner, reports say

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 19, 2017 - 02:43 PM | Updated: June 20, 2017 - 08:02 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward Kevin Love and Iman Shumpert double-team Indiana Pacers forward Paul George during the third quarter in Game 2 of an Eastern Conference playoff game on April 17, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

griffin20cut_03 Mark Duncan - AP
Cavaliers owner Dan Gilbert elects to let General Manager David Griffin go

A shocking move by Cavaliers chairman Dan Gilbert on Monday night added more questions to an offseason of uncertainty as Gilbert announced he will not extend the contract of General Manager David Griffin.

Griffin’s contract was set to expire on June 30. The architect of the 2016 NBA champions was expected back when the postseason ended on June 12, but the situation became more and more uncomfortable as days stretched on without a new deal.

browns20web
Versatile Browns rookie Jabrill Peppers has special teams coordinator Chris Tabor thinking about Josh Cribbs
tribe20cut_01
Indians 12, Orioles 0: Streaking Indians pound out 17 hits, Corey Kluber cruises with 3-hitter
cavs20cut_01
Cavaliers among teams contacted by Pacers as potential Paul George trade partner, reports say
prep20cut_01
High school baseball: Tallmadge, Jackson enter summer basking in glow of state championship victories
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next