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Cavaliers among teams contacted by Pacers as potential Paul George trade partner, reports say

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 19, 2017 - 02:43 PM

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