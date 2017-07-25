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Cavaliers report

Cavaliers announce signing of Derrick Rose, whose focus is ‘wanting to play to win’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 25, 2017 - 05:32 PM | Updated: July 26, 2017 - 08:31 AM
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New York Knicks guard Derrick Rose (25) attempts a reverse layup against Philadelphia 76ers forward Richaun Holmes (22) during the second quarter of a game, Feb. 25, in New York. (AP Photo/Julie Jacobson)


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