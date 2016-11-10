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Cavaliers celebrate NBA championship with President Obama at White House

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 10, 2016 - 06:26 PM | Updated: November 11, 2016 - 08:44 AM
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President Barack Obama waves to guests after posing for a group photograph with members of Cleveland Cavaliers basketball team on the South Lawn of the White House in Washington, Thursday following a ceremony where the president honored the 2016 NBA champion Cleveland Cavaliers basketball team. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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