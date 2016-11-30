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Cavaliers coach Tyronn Lue calls J.R. Smith’s mental lapse an ‘embarrassing moment’

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 30, 2016 - 05:43 PM | Updated: November 30, 2016 - 11:32 PM
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Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (5) dribbles the ball against Washington Wizards forward Otto Porter Jr. (22) during the first half of a game on Nov. 11, 2016, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)


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