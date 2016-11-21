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Cavaliers coach Tyronn Lue continues to give back, served turkey dinners to less fortunate people Monday

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 21, 2016 - 05:42 PM | Updated: November 22, 2016 - 09:33 AM
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Cleveland Cavaliers coach Tyronn Lue gestures during the first half of the team's game against the Indiana Pacers in Indianapolis, Nov. 16. (AP Photo/Michael Conroy)

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INDEPENDENCE: Cavaliers coach Tyronn Lue spent his Monday evening serving turkey dinners to some of Cleveland’s less fortunate. That’s nothing new for Lue, who has been the driving force behind similar charitable acts around his hometown of Mexico, Mo., for years.

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