Cavaliers coach Tyronn Lue continues to give back, served turkey dinners to less fortunate people Monday

PHA+SU5ERVBFTkRFTkNFOiBDYXZhbGllcnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBzcGVudCBoaXMgTW9u
ZGF5IGV2ZW5pbmcgc2VydmluZyB0dXJrZXkgZGlubmVycyB0byBzb21lIG9mIENsZXZlbGFuZCYj
ODIxNztzIGxlc3MgZm9ydHVuYXRlLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgbm90aGluZyBuZXcgZm9yIEx1ZSwg
d2hvIGhhcyBiZWVuIHRoZSBkcml2aW5nIGZvcmNlIGJlaGluZCBzaW1pbGFyIGNoYXJpdGFibGUg
YWN0cyBhcm91bmQgaGlzIGhvbWV0b3duIG9mIE1leGljbywgTW8uLCBmb3IgeWVhcnMuPC9wPjxw
Pkx1ZSBpcyBhY3RpdmUgaW4gaGlzIGhvbWV0b3duLCBmcm9tIGhpcyBhbm51YWwgRm91cnRoIG9m
IEp1bHkgcGFydHkgdG8gdGhlIFRoYW5rc2dpdmluZyBhbmQgQ2hyaXN0bWFzIHRyYWRpdGlvbnMg
Y2VudGVyZWQgYXJvdW5kIHR1cmtleXMgYW5kIHRveXMuIEx1ZSBoYXMgYmVlbiBoYW5kaW5nIG91
dCB0cmVhdHMgYW5kIHN1cnByaXNlcyBmb3IgeWVhcnMuIEhlIGdyZXcgdXAgc28gcG9vciBoaXMg
ZmFtaWx5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGEgaG9tZSBwaG9uZS4gSGlzIG1vdGhlciBuZXZlciBv
d25lZCBhIGNhciB1bnRpbCBoZSBtYWRlIGl0IHRvIHRoZSBOQkEuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYg
eW91IGdyb3cgdXAgbGlrZSB0aGF0IGFuZCB5b3UmIzgyMTc7cmUgYWJsZSB0byBtYWtlIGl0IHRv
IHRoaXMgbGV2ZWwgYW5kIGJlIGJsZXNzZWQgdGhlIHdheSBJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gYmxlc3Nl
ZCwgaXQmIzgyMTc7cyBhbHdheXMgZ3JlYXQgdG8gZ2l2ZSBiYWNrJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4g
JiM4MjIwO0kgbG92ZSBkb2luZyBpdCBhbmQgSSYjODIxNztsbCBjb250aW51ZSB0byBkbyBpdC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkx1ZSB3YXMgam9pbmVkIGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEgb24gTW9u
ZGF5IGJ5IHBsYXllcnMgS3lyaWUgSXJ2aW5nLCBJbWFuIFNodW1wZXJ0LCBDaHJpcyBBbmRlcnNl
biwgS2F5IEZlbGRlciBhbmQgRGVBbmRyZSBMaWdnaW5zLiBGYW1pbGllcyB3ZXJlIHNlbGVjdGVk
IGZyb20gdGhlIENsZXZlbGFuZCBNZXRyb3BvbGl0YW4gU2Nob29sIERpc3RyaWN0JiM4MjE3O3Mg
JiM4MjIwO1Byb2plY3QgQUNULCYjODIyMTsgd2hpY2ggc3VwcG9ydHMgc3R1ZGVudHMgYW5kIHRo
ZWlyIGZhbWlsaWVzIG9yIGFyZSBob21lbGVzcyBvciBmYWNpbmcgb3RoZXIgZWNvbm9taWMgaGFy
ZHNoaXBzLiA8L3A+PHA+THVlJiM4MjE3O3MgY2hhcml0YWJsZSB3b3JrIGF0IGhvbWUgZXNjYWxh
dGVkIGEgZmV3IHllYXJzIGFnbywgcmlnaHQgYXJvdW5kIHRoZSB0aW1lIG9mIHRoZSByaW90cyBp
biBGZXJndXNvbiwgTW8uLCB3aGljaCBpcyBhYm91dCAxMTAgbWlsZXMgZnJvbSB3aGVyZSBoZSBn
cmV3IHVwLiBBYm91dCB0aGUgdGltZSByZWxhdGlvbnMgYmV0d2VlbiBwb2xpY2UgYW5kIHRoZSBj
b21tdW5pdGllcyBiZWNhbWUgc3RyYWluZWQsIEx1ZSB0b29rIHRoZSBwcm9hY3RpdmUgbWVhc3Vy
ZSBvZiBpbmNsdWRpbmcgdGhlIHBvbGljZSBpbiBoaXMgY2hhcml0eSB3b3JrLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SnVzdCBzbyB0aGV5IGNhbiBnZXQgcmVsYXRlZCBzbyB0aGV5IGNhbiBzZWUgZWFjaCBvdGhl
ciwga25vdyBlYWNoIG90aGVyIG9uIGEgZmlyc3QtbmFtZSBiYXNpcy4gSSB0aG91Z2h0IGl0IHdh
cyB2ZXJ5IGltcG9ydGFudCwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayB3aGVuIHlv
dSBzZWUga2lkcyBncm93aW5nIHVwIGFuZCB5b3Uga25vdyB0aGVpciBuYW1lIGFuZCB0aGVpciBm
YW1pbHkgYW5kIHRoZWlyIGJhY2tncm91bmRzLCBvciBraWRzIGtub3cgeW91LCBhbmQgeW91JiM4
MjE3O3JlIGhlbHBpbmcgb3VyIGNvbW11bml0eSBvdXQgYnkgZ2l2aW5nIG91dCB0dXJrZXlzIGFu
ZCBnaXZpbmcgb3V0IGZvb2QsIEkganVzdCB0aGluayBpdCBoZWxwcyBicmlkZ2UgdGhhdCBnYXAg
YmV0d2VlbiB0aGUgcG9saWNlIG9mZmljZXJzIGFuZCBvdXIgY29tbXVuaXRpZXMuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5BcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyByZWNlbnQgdHJpcCB0byB0aGUgV2hpdGUg
SG91c2UsIEx1ZSBhbmQgdGhlIHBsYXllcnMgbWV0IHdpdGggQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBMb3Jl
dHRhIEx5bmNoIHRvIGRpc2N1c3MgdGhlIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmV0d2VlbiB0aGUgcG9saWNl
IGFuZCBpbm5lciBjaXRpZXMuIEx1ZSB3YXMgYWJsZSB0byBzaGFyZSBoaXMgd29yayBiZXR3ZWVu
IHRoZSBjaXR5IGFuZCBwb2xpY2UgYW5kIGlsbHVzdHJhdGUgaG93IGl0IGhhcyBoZWxwZWQgaW1w
cm92ZSByZWxhdGlvbnMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBqdXN0IHRob3VnaHQgaXQgd2FzIGJldHRl
ciB0byBicmlkZ2UgdGhhdCBnYXAsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZCBNb25kYXkuICYjODIyMDtXaGVu
IHlvdW5nIGtpZHMgY2FuIGdyb3cgdXAgYW5kIHNlZSB0aG9zZSBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMgZ2l2
aW5nIHlvdSBmcmVlIHN0dWZmIGFuZCBnaXZpbmcgeW91IHRveXMgb24gQ2hyaXN0bWFzLCBJIGp1
c3QgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBiaWcgZm9yIHRoZW0gdG8gc2VlIHRoYXQgc28gaXQmIzgyMTc7
cyBub3QsICYjODIxNjtPaCBoZXJlIGNvbWUgdGhlIHBvbGljZSYjODIxNzsgb3IgdGhleSYjODIx
NztyZSBzY2FyZWQgb2YgdGhlIHBvbGljZSwgb3IgdmljZSB2ZXJzYSwgb3VyIGNvbW11bml0eSBw
b2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMgYmVpbmcgYWZyYWlkIG9mIHRoZSBraWRzIGdyb3dpbmcgdXAgaW4gb3Vy
IGVudmlyb25tZW50LiBKdXN0IHRyeWluZyB0byBoYXZlIGEgcmVsYXRpb25zaGlwLCBidWlsZCBh
IHJlbGF0aW9uc2hpcC4gQW5kIGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB3b3JraW5nLiBJdCYjODIxNztzIGJl
ZW4gZ3JlYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbGxveWRAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBG
b2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNv
bkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29uTGxveWRBQko8
L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.