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Cavaliers coach Tyronn Lue continues to give back, served turkey dinners to less fortunate people Monday

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 21, 2016 - 05:42 PM | Updated: November 22, 2016 - 09:33 AM
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Cleveland Cavaliers coach Tyronn Lue gestures during the first half of the team's game against the Indiana Pacers in Indianapolis, Nov. 16. (AP Photo/Michael Conroy)

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