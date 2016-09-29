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Cavaliers coach Tyronn Lue hoping to add recently retired Kevin Garnett to coaching staff

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 29, 2016 - 06:25 PM | Updated: September 30, 2016 - 04:30 PM
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In this Nov. 15, 2015 photo, Minnesota Timberwolves forward Kevin Garnett (left) talks with Karl-Anthony Towns during the second half of a game against the Memphis Grizzlies in Minneapolis. Cleveland Cavaliers coach Tyronn Lue says he's got a coaching spot available on his staff for Kevin Garnett if the former star wants it. A 15-time NBA All-Star, Garnett recently retired after 21 seasons. The 40-year-old Garnett and Lue are close friends. (AP Photo/Ann Heisenfelt)

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