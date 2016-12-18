Cavaliers coach Tyronn Lue may opt to rest Kyrie Irving again later in season

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBLeXJpZSBJcnZpbmcgcmVzcG9uZGVkIHNvIHdlbGwgdG8gcmVzdCB0aGUg
Zmlyc3QgdGltZSB0aGF0IENhdmFsaWVycyBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIGhhc24mIzgyMTc7dCBy
dWxlZCBvdXQgZG9pbmcgaXQgYWdhaW4uPC9wPjxwPkx1ZSBzYWlkIHByaW9yIHRvIElydmluZyYj
ODIxNztzIHJldHVybiBTYXR1cmRheSBhZnRlciBhIHdlZWsgb2ZmIHRoYXQgaGUmIzgyMTc7bGwg
Y29uc2lkZXIgcmVzdGluZyBoaW0gYWdhaW4gYXQgc29tZSBwb2ludCBpZiBuZWNlc3NhcnksIGFs
dGhvdWdoIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhbnl0aGluZyBzY3JpcHRlZCBvdXQgaW4gaGlz
IGhlYWQuIDwvcD48cD5JcnZpbmcgcGxheWVkIDM4IG1pbnV0ZXMgYW5kIG1hdGNoZWQgaGlzIGNh
cmVlciBoaWdoIHdpdGggMTIgYXNzaXN0cyBpbiB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgd2luIFNhdHVyZGF5
IGFnYWluc3QgdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIExha2Vycy4gTW9yZSBpbXBvcnRhbnQsIElydmluZyBm
ZWx0IHJlc3RlZCBmb2xsb3dpbmcgdGhlIHRpbWUgYXdheSBmcm9tIHRoZSBjb3VydC4gPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJdCB3YXMgd2FycmFudGVkLCYjODIyMTsgSXJ2aW5nIHNhaWQgb2YgdGhlIHRpbWUg
YXdheS4gJiM4MjIwO0tub3dpbmcgdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2Ygd2hhdCB3YXMgY29taW5nIHVw
IGluIHRoZSBzZWFzb24sIEkgdGhpbmsgaXQgd2FzIGEgZ3JlYXQgZ3JvdXAgZGVjaXNpb24gaW4g
dGVybXMgb2YgdGhlIHJlc3QgdGhhdCB3YXMgbmVlZGVkLiBJIGhhZCBubyBhcmd1bWVudHMgd2l0
aCB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SXJ2aW5nIHNwZW50IG11Y2ggb2YgdGhlIHRpbWUgYXdheSB3
aXRoIGhpcyBzdHJlbmd0aCBhbmQgY29uZGl0aW9uaW5nIGNvYWNoLiBIZSBzdGF5ZWQgYXdheSBm
cm9tIHRoZSBjb3VydCBmb3IgYSBjb3VwbGUgb2YgdGhlIGRheXMsIGJ1dCBhbHNvIHNwZW50IHRp
bWUgaW4gdGhlIGd5bSB0cnlpbmcgdG8ga2VlcCBoaXMgcmh5dGhtLiA8L3A+PHA+SXJ2aW5nIGtu
ZXcgZWFybHkgaW4gdGhlIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2hhcmxvdHRlIEhvcm5ldHMgYSB3ZWVr
IGFnbyBoaXMgbGVncyB3ZXJlIGdvbmUuIEhlIGhhZCBhIGZhc3QgYnJlYWsgb3Bwb3J0dW5pdHkg
ZWFybHkgaW4gdGhlIGdhbWUsIGJ1dCBoZSBoYWQgbm8gZXhwbG9zaW9uLiA8L3A+PHA+JiM4MjIw
O015IGxlZ3MganVzdCB3ZXJlbiYjODIxNzt0IHJlYWR5IHRvIGdvLiBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBo
YXZlIHRoYXQgc2FtZSBsaWZ0IG9uIG15IGp1bXAgc2hvdCBvciB0aGF0IHNhbWUgcXVpY2tuZXNz
LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0tub3dpbmcgdGhlIG1hZ25pdHVkZSBhbmQgcGxhdGZv
cm0gdGhhdCB3ZSBwbGF5ZWQgYXQgYW5kIHRoaW5ncyBJIHdhcyBhYmxlIHRvIGFjY29tcGxpc2gg
dGhpcyBzdW1tZXIsIEkga2luZCBvZiBleHBlY3RlZCBhIGdhbWUgb3IgdHdvIGZvciBteSBsZWdz
IHRvIGJlIGZhdGlndWVkLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkluIGEgdmFjdXVtLCBpdCYjODIxNztzIHVu
dXN1YWwgZm9yIGEgMjQteWVhci1vbGQgdG8gbmVlZCBhIHdlZWsgb2ZmIGR1cmluZyB0aGUgZmly
c3QgdHdvIG1vbnRocyBvZiB0aGUgc2Vhc29uLiBCdXQgSXJ2aW5nIGlzIGNvbWluZyBvZmYgY29u
c2VjdXRpdmUgRmluYWxzIGFwcGVhcmFuY2VzIGFuZCBwbGF5ZWQgZm9yIFRlYW0gVVNBIGxhc3Qg
ZmFsbCBpbiB3aW5uaW5nIGdvbGQsIG5vdCB0byBtZW50aW9uIHRoZSBtYWpvciBrbmVlIHN1cmdl
cnkgdGhhdCBmb3JjZWQgaGltIHRvIG1pc3MgaGFsZiBvZiBsYXN0IHNlYXNvbi4gPC9wPjxwPkRl
c3BpdGUgdGhlIGZ1c3MgdGhhdCB3YXMgY3JlYXRlZCBmb2xsb3dpbmcgTHVlJiM4MjE3O3MgYmVu
Y2hpbmcgb2YgdGhlIEJpZyBUaHJlZSBmb3IgYSBnYW1lIGF0IE1lbXBoaXMgb24gV2VkbmVzZGF5
LCBpdCBzdXJlIGxvb2tlZCBsaWtlIHRoZSByaWdodCBkZWNpc2lvbi4gTGVCcm9uIEphbWVzIHNj
b3JlZCAxNiBvZiBoaXMgMjYgcG9pbnRzIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBTYXR1cmRheSwg
d2hpbGUgS2V2aW4gTG92ZSBncmFiYmVkIGEgc2Vhc29uLWhpZ2ggMTcgcmVib3VuZHMgYW5kIEly
dmluZyBkYXp6bGVkIHdpdGggc29tZSBuaWZ0eSBkcmliYmxpbmcgaW4gc2NvcmluZyAyMSBwb2lu
dHMgdG8gZ28gd2l0aCBhbGwgb2YgdGhlIGFzc2lzdHMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIGJpZ2dl
c3QgdGhpbmcgaXMgdHJ5aW5nIHRvIGtlZXAgS3lyaWUgaGVhbHRoeSwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBnb25uYSBiZSB0aW1lcyB3aGVyZSBoZSYjODIxNztzIGdvaW5n
IHRvIGJlIG1hZCBhdCBtZSBvciBtYWQgYXQgdGhlIHRyYWluaW5nIHN0YWZmLCB0aGF0JiM4MjE3
O3MgcGFydCBvZiBpdC4gVGhlIGJpZ2dlc3QgdGhpbmcgaXMgd2UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRv
IHByZXBhcmUgb3Vyc2VsdmVzIGZvciB0aGUgcGxheW9mZnMgYW5kIGhhdmluZyBoZWFsdGh5IGxl
Z3MgYW5kIGZyZXNoIGxlZ3MgYW5kIGJlaW5nIGhlYWx0aHkgZ29pbmcgaW50byB0aGUgcGxheW9m
ZnMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7U28gaGUgY2FuIGdldCBtYWQgYXQgdGltZXMsIGJlY2F1c2UgeW91
JiM4MjE3O3JlIHlvdW5nIGFuZCB5b3Ugd2FudCB0byBwbGF5LiBZb3UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRv
IHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIHRhc2sgYXQgaGFuZCBhbmQgd2hhdCB3ZSYjODIxNztyZSBmb2N1c2Vk
IG9uIGFuZCB3aGF0IG91ciBtaXNzaW9uIGlzLiBIZSB1bmRlcnN0YW5kcyB0aGF0IG5vdywgYW5k
IHdlIGp1c3QgZ290dGEga2VlcCBtb3ZpbmcgZm9yd2FyZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkx1ZSBsZWZ0
IG9wZW4gdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IG9mIGJlbmNoaW5nIElydmluZyBhZ2FpbiBsYXRlciBpbiB0
aGUgeWVhci4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSB3aWxsIHByb2JhYmx5IGNvbWUgYW5vdGhlciB0
aW1lIHdoZXJlIGhlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gbmVlZCBhIGxpdHRsZSByZXN0LCBhbHNvLCYj
ODIyMTsgTHVlIHNhaWQuICYjODIyMDtSaWdodCBub3csIGhlJiM4MjE3O3MgZmVlbGluZyBnb29k
LCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBiaWdnZXN0IHRoaW5nIGZvciBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pkphc29uIExsb3lkIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpqbGxveWRAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQg
dGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29uTGxveWRBQkoiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.