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NBA Playoffs: Eastern Conference Finals

Cavaliers coach Tyronn Lue praises growth, sacrifice from Kevin Love even as he vows to get All-Star forward more involved

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 11, 2017 - 06:28 PM | Updated: May 12, 2017 - 12:39 PM
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Cleveland Cavaliers forward Kevin Love shoots a three against Toronto Raptors forward Serge Ibaka during the third quarter in Game 1 of an Eastern Conference playoff game, May 1, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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