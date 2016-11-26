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Cavaliers

Cavaliers coach Tyronn Lue seeking wins over stats, puts more focus on offense

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 26, 2016 - 11:54 AM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love (0) shoots against the Dallas Mavericks during the first half of an NBA basketball game Friday in Cleveland. The Cavaliers won 128-90. (AP Photo/Ron Schwane)


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