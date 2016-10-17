All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers coach Tyronn Lue wants J.R. Smith to get his due in Columbus

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 17, 2016 - 05:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' J.R. Smith blows a cloud of cigar smoke as he greets fans before the start of a parade celebrating the Cleveland Cavaliers' NBA Championship in downtown Cleveland June 22. (AP Photo/Gene J. Puskar)


MORE IN SPORTS

tribe19cut_03 Charlie Riedel - AP
ALCS/Blue Jays 5, Indians 1: Aaron Sanchez outpitches Corey Kluber to force Game 5

TORONTO: The Indians struggled to hit starting pitcher Aaron Sanchez and failed to close out a four-game sweep, falling to the Toronto Blue Jays 5-1 in Game 4 of the American League Championship Series on Tuesday at Rogers Centre.

cavs19cut_01
Wizards 96, Cavaliers 91: Cavs finish preseason with loss but in good health
tsider19cut_05
Indians manager Terry Francona had busy Game 3 dealing with bullpen, dental situations
Indians notebook: Indians were prepared for bullpen night in Game 3
browns19cut_01
Browns injury updates: Doctors don’t believe Robert Griffin III needs surgery, Jordan Poyer out of hospital, Joel Bitonio, Austin Reiter have surgery
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next