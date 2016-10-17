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Cavaliers coach Tyronn Lue wants J.R. Smith to get his due in Columbus

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 17, 2016 - 05:22 PM
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Cleveland Cavaliers' J.R. Smith blows a cloud of cigar smoke as he greets fans before the start of a parade celebrating the Cleveland Cavaliers' NBA Championship in downtown Cleveland June 22. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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