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Cavaliers enjoying Indians’ march through postseason

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 20, 2016 - 08:44 PM | Updated: October 21, 2016 - 09:07 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (left) stands with J.R. Smith during the sixth inning of Game 2 of the American League Division Series between the Cleveland Indians and the Boston Red Sox, Oct. 7, in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

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