Cavaliers, fans remember the journey, enjoy the present, look ahead as title banner raised to rafters at Quicken Loans Arena

PHA+Q2xldmVsYW5kOiBUaGVyZSYjODIxNztzIG5vdGhpbmcgbGVmdCBmb3IgdGhlIENhdmFsaWVy
cyB0byBkbyBleGNlcHQgZ28gb3V0IGFuZCB3aW4gYW5vdGhlciBvbmUuPC9wPjxwPlR1ZXNkYXkg
bmlnaHQmIzgyMTc7cyBiYW5uZXIgcmFpc2luZyBhdCBRdWlja2VuIExvYW5zIEFyZW5hIG9wZW5l
ZCB0aGUgd2luZG93IGZvciBhbm90aGVyIGNhbXBhaWduIGFuZCBjbG9zZWQgdGhlIGRvb3Igb24g
dGhlIENhdnMmIzgyMTc7IG1lbW9yYWJsZSAyMDE1LTE2IHNlYXNvbi48L3A+PHA+VGhleSB3ZXJl
IGFjY3VzZWQgb2YgdW5kZXJhY2hpZXZpbmcgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBhcyBy
dW1vcnMgb2YgZGlzY29udGVudCBncmV3LiBUaGV5IHdhdGNoZWQgYXMgY29hY2ggRGF2aWQgQmxh
dHQgd2FzIGZpcmVkIG1pZHdheSB0aHJvdWdoIHRoZSBzZWFzb24gYW5kIHJlcGxhY2VkIGJ5IFR5
cm9ubiBMdWUuPC9wPjxwPlRoZXkgd2FsdHplZCB0aHJvdWdoIHRoZSBOQkEgcGxheW9mZnMsIHRo
ZW4gZmVsbCBiZWhpbmQgMy0xIHRvIHRoZSBHb2xkZW4gU3RhdGUgV2FycmlvcnMgJiM4MjEyOyBv
bmx5IHRvIHdpbiB0aGUgbmV4dCB0aHJlZSBnYW1lcyBhbmQgY2xhaW0gdGhlaXIgZmlyc3QgTkJB
IGNoYW1waW9uc2hpcC48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhIHNhZmUgYmV0IGV2ZXJ5b25lIGF0IHRo
ZSBhcmVuYSByZW1lbWJlcmVkIHRoZSByb2FkIHRvIHJhaXNpbmcgdGhhdCBjb3ZldGVkIHBpZWNl
IG9mIGNsb3RoLCBvbiB3aGljaCBpcyB3cml0dGVuIHRoZSBuYW1lcyBvZiBhbGwgb2YgdGhlIHRl
YW0mIzgyMTc7cyBzZWFzb24gdGlja2V0IGhvbGRlcnMsIHdhcyBzbyBkaWZmaWN1bHQuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJdCB0YWtlcyBhIGxvdCB0byBtYWtlIHRoaXMgaGFwcGVuLiBTb21lIG9mIGl0IHlv
dSBzZWUsIHNvbWUgb2YgaXQgeW91IGRvbiYjODIxNzt0LiBUaGlzIGlzIGZvciB5b3UgQ2xldmVs
YW5kLCYjODIyMTsgQ2F2cyBvd25lciBEYW4gR2lsYmVydCBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgY2Fubm90
IHRoYW5rIHlvdSBlbm91Z2guIFdvcmRzIGNhbm5vdCB0aGFuayB5b3UuIFlvdSYjODIxNztyZSB0
aGUgZ3JlYXRlc3Qgc3BvcnRzIGNpdHkgaW4gdGhlIHdvcmxkLiBXaGVuIHRoaXMgaXMgYWxsIG92
ZXIgYW5kIHRoZSBiYW5uZXIgZ29lcyB1cCwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBvbmx5IG9uZSB0aGluZyBs
ZWZ0IHRvIGRvICYjODIxMjsgcmVwZWF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29taW5nIHVwIHdpdGggd29y
ZHMgdG8gY29tbWVtb3JhdGUgdGhlIG9jY2FzaW9uIG1heSBoYXZlIGJlZW4gZGlmZmljdWx0IGZv
ciBDYXZzIHN1cGVyc3RhciBMZUJyb24gSmFtZXMgZHVyaW5nIHRoZSBtb3JuaW5nJiM4MjE3O3Mg
c2hvb3QtYXJvdW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5vdCBzdXJlIGlmIEkmIzgyMTc7
bSBhZGRyZXNzaW5nIHRoZSBjcm93ZC4gSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhbnkgcGxhbnMgb24g
ZG9pbmcgaXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZy4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsg
SSYjODIxNzt2ZSBuZXZlciBoYWQgdG8gcHJlcGFyZSB0byBkbyBhbnl0aGluZyBsaWtlIHRoYXQu
IEkmIzgyMTc7dmUgYWx3YXlzIGJlZW4gYWJsZSB0byBnbyBvZmYgdGhlIGN1ZmYsIG9mIHRoZSBo
ZWFydCwgaG93IG15IGhlYXJ0IGZlZWxzIGFuZCBnbyBmcm9tIHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
SGUgZm9sbG93ZWQgaGlzIGhlYXJ0LCBhbmQgaXQgdG9vayBoaW0gYmFjayB0byBhIHBsYWNlIGhl
IHdhcyBvbiBKdW5lIDE5IHdoZW4gdGhlIENhdnMgY2xhaW1lZCB0aGUgdGl0bGUgJiM4MjEyOyBm
dWxsIG9mIGVtb3Rpb24gYnV0IHBsZWRnaW5nIGhpcyBsb3ZlIG5vdCBqdXN0IHRvIEFrcm9uIGJ1
dCB0byBDbGV2ZWxhbmQgYXMgd2VsbC48L3A+PHA+QnV0IGFmdGVyIGhlIGNvbGxlY3RlZCBoaXMg
cmluZyBhbmQgaW4gdGhlIGVuc3VpbmcgbW9tZW50cyBhcyB0aGUgYmFubmVyICYjODIxMjsgdW5p
cXVlIGJlY2F1c2UgaXRzIGNvbG9ycyBjb250cmFzdCBzbyBtYXJ2ZWxvdXNseSB3aXRoIHRoZSBv
bmVzIGFscmVhZHkgdGhlcmUgJiM4MjEyOyBzbG93bHksIGRlbGliZXJhdGVseSBhc2NlbmRlZCB0
byB0aGUgcmFmdGVycyBvZiB0aGUgYXJlbmEsIEphbWVzIHJldmVhbGVkIGp1c3QgYSBsaXR0bGUg
Yml0IG1vcmUgb2Ygd2hvIGhlIGlzIG5vdy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBrbm93LCB3ZSBwdXQg
YSBsb3Qgb2YgaGFyZCB3b3JrIGFuZCBkZWRpY2F0aW9uIGluIGxhc3QgeWVhciwmIzgyMjE7IGhl
IHRvbGQgdGhlIG1vcmUgdGhhbiAyMCwwMDAgaW4gYXR0ZW5kYW5jZS4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3
O3MgYWx3YXlzIGdvb2QgdG8ga25vdyB0aGF0IGhhcmQgd29yayBwYXlzIG9mZiBhbmQgdGhpcyBp
cyBhIHRydWUgdGVzdGFtZW50IG9mIGl0LCBhbmQgd2l0aG91dCB5b3UgMjAtcGx1cyB0aG91c2Fu
ZCBmYW5zIHRoaXMgd291bGQgbm90IGJlIHBvc3NpYmxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gdGhhdCBy
ZWdhcmQsIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBjZXJ0YWluIHNlbnNlIHRoYXQgdGhpcyBjaGFtcGlvbnNo
aXAgd29uIGJ5IHRoZSBob21ldG93biB0ZWFtIGhlIGxlZCBtZWFucyBzb21ldGhpbmcgbW9yZSB0
byBKYW1lcy48L3A+PHA+THVlLCB3aG8gb3ducyBoYXJkd2FyZSBmcm9tIGhpcyBMb3MgQW5nZWxl
cyBMYWtlcnMgcGxheWluZyBkYXlzLCBjZXJ0YWlubHkgYWRtaXR0ZWQgdGhhdCBpbiBoaXMgcHJl
Z2FtZSBpbnRlcnZpZXcuIEhlIHNhaWQgaXQgd2FzIGFuIHVuYmVsaWV2YWJsZSBleHBlcmllbmNl
IGFzIGEgTGFrZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgTGFrZXJzLCB0aGV5IHdvbiAxNiwgMTcgY2hh
bXBpb25zaGlwcyAmIzgyMTI7ICB0aGF0JiM4MjE3O3MgYSBsb3QgZGlmZmVyZW50LiBCdXQgYmVp
bmcgeW91ciBmaXJzdCBjaGFtcGlvbnNoaXAgYW5kIGhhdmluZyB5b3VyIGhhbmRzIG9uLCBpdCYj
ODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIGEgdHJlbWVuZG91cyBuaWdodCwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkLjwv
cD48cD5KYW1lcyBjYWxsZWQgaXQgYSBuaWdodCBldmVyeW9uZSB3aWxsIHJlbWVtYmVyICBhbmQs
IGFsb25nIHdpdGggQ2F2cyBvd25lciBEYW4gR2lsYmVydCwgaGUgY2hvc2UgdG8gc2hhcmUgaXQs
IHdlbGwtYXdhcmUgdGhhdCB0aGUgSW5kaWFucyB3ZXJlIG1vbWVudHMgYXdheSBmcm9tIGJlZ2lu
bmluZyB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVzIGFjcm9zcyBHYXRld2F5IFBsYXphIGF0IFByb2dyZXNzaXZl
IEZpZWxkLiBHaWxiZXJ0IGZpbmlzaGVkIGhpcyBicmllZiBzcGVlY2ggd2l0aCBhIGhlYXJ0eSwg
JiM4MjIwO0dvIFRyaWJlISBHbyBDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucyEmIzgyMjE7PC9wPjxwPkphbWVz
IGdhdmUgYSBzaG91dG91dCB0byB0aGUgVHJpYmUgYXMgd2VsbCwgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgc2hv
d3Mgd2hlcmUgQ2xldmVsYW5kIGlzIG5vdyBhcyBhIHNwb3J0cyBjb21tdW5pdHkuIEl0JiM4MjE3
O3MgYSBzaWduIG9mIG11dHVhbCByZXNwZWN0IGFuZCBzdXBwb3J0IGVwaXRvbWl6ZWQgYnkgMjIt
eWVhci1vbGQgQWJiZXkgSm8gRGVja2FyZCBvZiBBdXJvcmEsIHdobyBhdHRlbmRlZCB0aGUgQ2F2
cyBnYW1lIGRlY2tlZCBpbiBhIGplcnNleSB0aGF0IHdhcyBoYWxmIEphbWVzIGFuZCBoYWxmIG9m
IEluZGlhbnMgYWNlIENvcmV5IEtsdWJlci48L3A+PHA+VHdvIHBhcnRpZXMuIE9uZSBtaW5kc2V0
LiBXZWxjb21lIHRvIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLjwvcD48cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnbXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
dHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.