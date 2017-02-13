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Cavaliers forward Kevin Love to get second opinion on ailing knee

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 13, 2017 - 04:25 PM | Updated: February 14, 2017 - 08:35 AM
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Cleveland Cavaliers forward Kevin Love (0) shoots against the Indiana Pacers during the first half of an NBA basketball game in Indianapolis, Wednesday, Feb. 8, 2017. (AP Photo/Michael Conroy)


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