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Cavaliers forward Kevin Love will miss Tuesday’s game against Bucks with bruised knee

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 19, 2016 - 03:09 PM | Updated: December 20, 2016 - 12:14 PM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love (left) tries to get past Los Angeles Lakers' Luol Deng (9) in the second half of a game Saturday in Cleveland. The Cavaliers won 119-108.(AP Photo/Tony Dejak)


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