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Cavaliers forwards Kevin Love, Kyle Korver might return soon, but major rotation decisions loom

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 15, 2017 - 03:21 PM
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Sacramento Kings forward Anthony Tolliver (left) guards Cleveland Cavaliers forward Kevin Love during the first quarter of a game Jan. 13, in Sacramento, Calif. (AP Photo/Rich Pedroncelli)


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