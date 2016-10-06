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Cavaliers guard Iman Shumpert loses weight, hopes to add production

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 6, 2016 - 08:02 PM
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Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert (4) drives between Toronto Raptors' James Johnson (3) and Bismack Biyombo during the first half of Game 2 of the Eastern Conference finals May 19, in Cleveland. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

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