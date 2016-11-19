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Cavaliers guard J.R. Smith moving up all-time 3-point shooting list but yet to appear in contest at All-Star Game

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 19, 2016 - 04:39 PM
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Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (5) gestures after he scored during the second half of an NBA basketball game against the Washington Wizards, Friday, Nov. 11, 2016, in Washington. The Cavaliers won 105-94. (AP Photo/Nick Wass)


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