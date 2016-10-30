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Cavaliers guard J.R. Smith starting to round into form after holdout

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 30, 2016 - 09:32 AM | Updated: October 31, 2016 - 09:02 AM
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