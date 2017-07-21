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Cavaliers guard Kyrie Irving has reportedly requested a trade

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 21, 2017 - 06:29 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) drives past Milwaukee Bucks' John Henson (31) during the first half of a game, Dec. 21, 2016, in Cleveland. The Cavaliers won 113-102. (AP Photo/Tony Dejak)


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