Cavaliers guard Kyrie Irving has reportedly requested a trade

PHA+U2Vla2luZyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBsZWFkIGEgZnJhbmNoaXNlIGluc3RlYWQgb2Yg
YmVpbmcgcmVnYXJkZWQgYXMgTGVCcm9uIEphbWVzJiM4MjE3OyBzaWRla2ljaywgQ2F2YWxpZXJz
IGd1YXJkIEt5cmllIElydmluZyBhc2tlZCBvd25lciBEYW4gR2lsYmVydCB0byBiZSB0cmFkZWQg
bGFzdCB3ZWVrLCBFU1BOJiM4MjE3O3MgQnJpYW4gV2luZGhvcnN0IHJlcG9ydGVkIEZyaWRheS48
L3A+PHA+SmFtZXMgd2FzICYjODIyMDtibGluZHNpZGVkIGFuZCBkaXNhcHBvaW50ZWQmIzgyMjE7
IHdoZW4gaGUgbGVhcm5lZCBvZiBJcnZpbmcmIzgyMTc7cyByZXF1ZXN0LCBzb3VyY2VzIHRvbGQg
V2luZGhvcnN0LCB3aG8gd3JvdGUgdGhhdCBvdGhlciB0ZWFtbWF0ZXMgaGF2ZSBzaW5jZSBsZWFy
bmVkIG9mIElydmluZyYjODIxNztzIGludGVudGlvbnMuPC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byBXaW5k
aG9yc3QsIEphbWVzIGlzIGdvaW5nIHRvIGxldCBHaWxiZXJ0IGFuZCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsg
ZnJvbnQgb2ZmaWNlIHRha2UgdGhlIGxlYWQgaW4gZGVhbGluZyB3aXRoIElydmluZyYjODIxNztz
IGRlbWFuZC48L3A+PHA+VGhlIEtuaWNrcywgVGltYmVyd29sdmVzLCBIZWF0IGFuZCBTcHVycyAo
bGVkIGJ5IEthd2hpIExlb25hcmQsIHRoaXJkIGluIHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIE1WUCB2b3Rp
bmcpIHdlcmUgdHJhZGUgZGVzdGluYXRpb25zIElydmluZyBnYXZlIHRoZSBDYXZzLCBhY2NvcmRp
bmcgdG8gRVNQTi4gSXJ2aW5nIHBsYXllZCBoaWdoIHNjaG9vbCBiYXNrZXRiYWxsIGluIEVsaXph
YmV0aCwgTi5KLiBhbmQgaGlzIGZhdGhlciBEcmVkZXJpY2sgc3RpbGwgbGl2ZXMgaW4gdGhlIGFy
ZWEuIFRoZSBLbmlja3MgYXJlIHNlZWtpbmcgYSB0cmFkZSBwYXJ0bmVyIGZvciAxMC10aW1lIEFs
bC1TdGFyIENhcm1lbG8gQW50aG9ueSwgd2hvIGlzIGNsb3NlIGZyaWVuZHMgd2l0aCBKYW1lcy48
L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIEpvZSBWYXJkb24gb2YgQ2xldmVsYW5kLmNvbSwgdGhlIENhdnMg
aGFkIGEgdHJhZGUgb2ZmZXIgb24gdGhlIHRhYmxlIGZvciBJcnZpbmcgYmVmb3JlIHRoZSBKdW5l
IDIyIGRyYWZ0LCBidXQgd2VyZSB1bmF3YXJlIG9mIElydmluZyYjODIxNztzIGZlZWxpbmdzIGF0
IHRoYXQgdGltZS48L3A+PHA+SXJ2aW5nIHRvbGQgU3BvcnRzIElsbHVzdHJhdGVkJiM4MjE3O3Mg
TWFnZ2llIEdyYXkgb24gVHVlc2RheSB0aGF0IHRoZSBDYXZzIHdlcmUgJiM4MjIwO2luIGEgcGVj
dWxpYXIgcGxhY2UuJiM4MjIxOyBBdHRlbmRpbmcgYSBGYXNoaW9uYWJsZSA1MCBldmVudCBpbiBM
b3MgQW5nZWxlcyBwdXQgb24gYnkgU0ksIElydmluZyBzYWlkLCAmIzgyMjA7VGhlIGJlc3QgdGhp
bmcgd2UgY2FuIGRvIGlzIGhhbmRsZSB0aGluZ3Mgd2l0aCBjbGFzcyBhbmQgcHJvZmVzc2lvbmFs
aXNtLiBPYnZpb3VzbHkgd2UgaGF2ZSBhIGdyZWF0IG93bmVyIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aWxsaW5n
IHRvIHNwZW5kIGEgbGl0dGxlIG1vbmV5IG9uIGd1eXMgdGhhdCBoZSBiZWxpZXZlcyBpbi4gQXQg
dGhpcyBwb2ludCwgd2UganVzdCBzZWUgd2hhdCBoYXBwZW5zIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHN1bW1l
ci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uIFR3aXR0ZXIsIExvdmUgcmVzcG9uZGVkIHRvIHRoZSBJcnZpbmcg
bmV3cyBieSB0d2VldGluZywgJiM4MjIwO0xpZmUgaXMgYW1hemluZy4gTm8gY29tcGxhaW50cy4g
VGhpbmdzIGFyZSBhIGxpdHRsZSBwZWN1bGlhci4gQnV0IG5vIGNvbXBsYWludHMuIE5vdyBnbyBr
aWNrIHNvbWUgcm9ja3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgcnVtb3JzIHRoYXQgSmFtZXMg
d2lsbCBsZWF2ZSB0aGUgQ2F2cyBhZnRlciBuZXh0IHNlYXNvbiB0byBqb2luIHRoZSBMb3MgQW5n
ZWxlcyBMYWtlcnMuIEdpbGJlcnQgcGFydGVkIHdheXMgd2l0aCBHZW5lcmFsIE1hbmFnZXIgRGF2
aWQgR3JpZmZpbiBvbiBKdW5lIDE5LiBLb2J5IEFsdG1hbiBoYXMgYmVlbiBhY3RpbmcgYXMgaW50
ZXJpbSBHTSBhbmQgdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgcmVwb3J0ZWQgRnJpZGF5IG5pZ2h0IHRo
YXQgaGUgd2lsbCBiZSBoaXJlZCBhcyBHcmlmZmluJiM4MjE3O3MgcmVwbGFjZW1lbnQuPC9wPjxw
PklydmluZyBpcyB1bmRlciBjb250cmFjdCB3aXRoIHRoZSBDYXZzIHRocm91Z2ggdGhlIDIwMTkt
MjAgc2Vhc29uIGJ1dCBjYW4gb3B0IG91dCBhZnRlciB0aGUgMjAxOC0xOSBzZWFzb24uIEhlIHNp
Z25lZCBhIGZpdmUteWVhciwgJDk0IG1pbGxpb24gZXh0ZW5zaW9uIHdpdGggdGhlIENhdnMgaW4g
dGhlIHN1bW1lciBvZiAyMDE0IGJlZm9yZSBKYW1lcyBtYWRlIHRoZSBhbm5vdW5jZW1lbnQgaGUg
d2FzIGNvbWluZyBob21lLiBJcnZpbmcmIzgyMTc7cyBzYWxhcnkgZm9yIG5leHQgc2Vhc29uIGlz
ICQxOC44NjggbWlsbGlvbiBhbmQgaGUgaXMgc3RpbGwgb3dlZCBtb3JlIHRoYW4gJDYwIG1pbGxp
b24gaW4gaGlzIGd1YXJhbnRlZWQgZGVhbC48L3A+PHA+SXJ2aW5nLCAyNSwgdGhlIENhdnMmIzgy
MTc7IGZpcnN0IG92ZXJhbGwgcGljayBpbiAyMDExLCBpcyBhIGZvdXItdGltZSBBbGwtU3Rhci4g
SGUgbWFkZSB0aGUgd2lubmluZyBzaG90IGluIEdhbWUgNyBvZiB0aGUgMjAxNiBOQkEgRmluYWxz
IGFnYWluc3QgdGhlIEdvbGRlbiBTdGF0ZSBXYXJyaW9ycyB0aGF0IGVuZGVkIENsZXZlbGFuZCYj
ODIxNztzIDUyLXllYXIgY2hhbXBpb25zaGlwIGRyb3VnaHQuIEhlIGhhcyBoaXMgb3duICYjODIy
MDtVbmNsZSBEcmV3JiM4MjIxOyBjb21tZXJjaWFscyBmb3IgUGVwc2kgTWF4IGFuZCBpbiBKdW5l
IHdhcyBzZWxlY3RlZCBmb3IgdGhlIGNvdmVyIG9mIHRoZSBOQkEmIzgyMTc7cyAySzE4IHZpZGVv
IGdhbWUuPC9wPjxwPkJlaGluZCB0aGUgZWZmb3J0cyBvZiBKYW1lcywgSXJ2aW5nIGFuZCBLZXZp
biBMb3ZlLCB0aGUgQ2F2cyBoYXZlIGJlZW4gdG8gdGhyZWUgY29uc2VjdXRpdmUgRmluYWxzLCBs
b3NpbmcgdG8gdGhlIFdhcnJpb3JzIGluIEp1bmUgYW5kIGFsc28gaW4gMjAxNS48L3A+PHA+SXJ2
aW5nIHJlYWNoZWQgY2FyZWVyIGhpZ2hzIGluIHNjb3JpbmcgKDI1LjIgcG9pbnRzIHBlciBnYW1l
KSwgZmllbGQgZ29hbCBwZXJjZW50YWdlICg0Ny4zKSBhbmQgZnJlZSB0aHJvdyBwZXJjZW50YWdl
ICg5MC41KSBsYXN0IHNlYXNvbi4gSW4gdGhlIHBsYXlvZmZzLCBoaXMgMjUuOSBwb2ludHMgYW5k
IDkwLjUgcGVyY2VudCBmcm9tIHRoZSBsaW5lIHdlcmUgY2FyZWVyLWJlc3RzLjwvcD48cD5JcnZp
bmcmIzgyMTc7cyBhZ2VudCwgSmVmZiBXZWNoc2xlciwgd291bGQgbm90IGNvbmZpcm0gSXJ2aW5n
JiM4MjE3O3MgdHJhZGUgcmVxdWVzdCB0byBXb2puYXJvd3NraS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0t5cmll
IGFuZCBJIGhhZCBhIG1lZXRpbmcgd2l0aCBDYXZzIGxlYWRlcnNoaXAgd2hlcmUgd2UgZGlzY3Vz
c2VkIG1hbnkgZGlmZmVyZW50IHNjZW5hcmlvcyBpbiByZWZlcmVuY2UgdG8gS3lyaWUgYW5kIGhp
cyBmdXR1cmUgd2l0aCB0aGUgdGVhbSwmIzgyMjE7IFdlY2hzbGVyIHRvbGQgV29qbmFyb3dza2ku
ICYjODIyMDtUaGUgYmFzaXMgb2YgdGhvc2UgZGlzY3Vzc2lvbnMgYW5kIHdoYXQgd2VudCBvbiBp
biB0aG9zZSBkaXNjdXNzaW9ucyBhcmUgYmV0d2VlbiB0aGUgQ2F2cyBhbmQgdXMuIFdlIGFyZSBy
ZXNwZWN0ZnVsbHkgZ29pbmcgdG8ga2VlcCB0aG9zZSBwcml2YXRlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SXJ2
aW5nJiM4MjE3O3MgcmVxdWVzdCBjbGFyaWZpZXMgd2h5IHRoZSBDYXZzIGFyZSByZXBvcnRlZGx5
IGluIHRhbGtzIHdpdGggZnJlZSBhZ2VudCBEZXJyaWNrIFJvc2UsIHdobyBpcyBjb21pbmcgb2Zm
IGEgZGlzYXBwb2ludGluZyBzZWFzb24gd2l0aCB0aGUgTmV3IFlvcmsgS25pY2tzLiBUaGV5IGhh
dmUgYWxyZWFkeSBzaWduZWQgYmFja3VwIHBvaW50IGd1YXJkIEpvc2UgQ2FsZGVyb24sIDM1LCBp
biBmcmVlIGFnZW5jeS48L3A+PHA+Q2FudG9uIENoYXJnZSBHTSBNaWtlIEdhbnNleSBpcyBleHBl
Y3RlZCB0byBiZSBwcm9tb3RlZCB0byBhc3Npc3RhbnQgR00sIHdpdGggYSAmIzgyMjA7dG9wLWxl
dmVsLCBleHBlcmllbmNlZCBhc3Npc3RhbnQgR00mIzgyMjE7IGFsc28gdG8gYmUgYWRkZWQsIFdv
am5hcm93c2tpIHNhaWQuIDwvcD48cD5HYW5zZXksIDMxLCBhIG5hdGl2ZSBvZiBPbG1zdGVkIEZh
bGxzIHdobyBwbGF5ZWQgYXQgV2VzdCBWaXJnaW5pYSwgd2FzIG5hbWVkIEQtTGVhZ3VlIEV4ZWN1
dGl2ZSBvZiB0aGUgWWVhciBpbiBBcHJpbC48L3A+PHA+UGVyaGFwcyBhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBy
ZXN0cnVjdHVyaW5nLCBzYWxhcnkgY2FwIGV4cGVydCBUb255IExlb3R0aSB3YXMgZmlyZWQgRnJp
ZGF5LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gSmFzb24gTGxveWQgb2YgdGhlIEF0aGxldGljLjwvcD48cD5NYXJs
YSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBS
ZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0
ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.