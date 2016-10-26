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Cavaliers report

Cavaliers guard Kyrie Irving honored with Nike banner of game-winner in Game 7

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 26, 2016 - 06:59 PM | Updated: October 27, 2016 - 08:14 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving claps as his teammates begin receiving rings at the championship ring ceremony before the first game for the Cleveland Cavaliers 2016-2017 season on Tuesday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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