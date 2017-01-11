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Cavaliers happy to arrive safely in Portland after massive snowstorm

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 11, 2017 - 10:38 PM | Updated: January 12, 2017 - 09:40 AM
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