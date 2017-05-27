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NBA finals, Game 1  Cavaliers at warriors When: 9 p.m. Thursday TV: WEWS (CHannel 5)

Cavaliers have underdog role and Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 27, 2017 - 07:28 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James is fouled by Golden State Warriors' Draymond Green during the first quarter in Game 6 of the NBA Finals, June 16, 2016 in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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