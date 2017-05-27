All CATEGORIES
☰ Menu

NBA finals, Game 1  Cavaliers at warriors When: 9 p.m. Thursday TV: WEWS (CHannel 5)

Cavaliers have underdog role and Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 27, 2017 - 07:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James is fouled by Golden State Warriors' Draymond Green during the first quarter in Game 6 of the NBA Finals, June 16, 2016 in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe28cut_01 Tony Dejak - AP
Royals 5, Indians 2: Danny Salazar’s frustrating season continues, Indians fail to capitalize on opportunities in loss to Royals

CLEVELAND: The Indians certainly had their opportunities but never could deliver the needed hit, wasting several scoring chances in a 5-2 loss to the Kansas City Royals on Saturday at Progressive Field.

cavs28cut_01
Cavaliers have underdog role and Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors
cnotes28cut_02
Cavaliers notebook: Cavs coach Tyronn Lue ready to settle long-standing bet with Warriors coach Mike Brown, but Brown won’t take the money
tribe28cut_12
Indians notebook: Indians unveil Frank Robinson statue; Corey Kluber could return to rotation on Thursday
High school baseball/Tallmadge 3, Canfield 2: Blue Devils win Division II regional final with a perfectly placed bunt, advance to state semifinal
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next