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Cavaliers have underdog role, Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 27, 2017 - 07:28 PM

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Cavaliers have underdog role, Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors - 7:28 PM

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