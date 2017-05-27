All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers have underdog role, Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 27, 2017 - 07:28 PM | Updated: May 27, 2017 - 08:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James is fouled by Golden State Warriors' Draymond Green during the first quarter in Game 6 of the NBA Finals, June 16, 2016 in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

legolebron28cut_01
LeBron is broken down one Lego brick at a time at Cleveland science museum - 8:45 PM

Those who know that kid from Akron will tell you he’s a pretty complex guy.

tribe28cut_01
Royals 5, Indians 2: Danny Salazar’s frustrating season continues, Indians fail to capitalize on opportunities in loss to Royals - 10:48 PM
cavs28cut_01
Cavaliers have underdog role, Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors
tribe27cut_01
Royals 6, Indians 4: Error by Francisco Lindor leads to go-ahead runs in eighth as Indians fall to Royals
marla27cut_01
Marla Ridenour: Suggestion that LeBron James’ playoff scoring record ‘unbreakable’ isn’t all that far-fetched
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next