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Cavaliers’ Iman Shumpert will call on experience to defend a point guard in conference finals

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 15, 2017 - 06:34 PM
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Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert cheers after making a three against the Indiana Pacers during the third quarter in Game 2 of an Eastern Conference playoff game on April 17 at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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