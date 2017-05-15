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Cavaliers’ Iman Shumpert will draw on experience to defend a point guard in conference finals

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 15, 2017 - 06:34 PM | Updated: May 16, 2017 - 10:26 AM
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Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert cheers after making a three against the Indiana Pacers during the third quarter in Game 2 of an Eastern Conference playoff game on April 17 at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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