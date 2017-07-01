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Cavaliers in talks to trade Iman Shumpert to Rockets; Jose Calderon agrees to one-year deal

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 1, 2017 - 04:26 PM | Updated: July 1, 2017 - 09:37 PM
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Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert cheers after putting up a shot on the Boston Celtics during the second quarter in Game 3 of the Eastern Conference finals in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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