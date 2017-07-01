All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers in talks to trade Iman Shumpert to Rockets; Jose Calderon agrees to one-year deal

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 1, 2017 - 04:26 PM | Updated: July 3, 2017 - 07:29 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert cheers after putting up a shot on the Boston Celtics during the second quarter in Game 3 of the Eastern Conference finals in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs04_02 Carlos Osorio - AP
Report: Chauncey Billups passes on Cavaliers’ offer to head basketball operations

For years, Chauncey Billups has envisioned himself working in an NBA front office.

Indians ace Corey Kluber named AL’s top pitcher for June
AP17183710764715
Five Indians players selected to 2017 All-Star Game; Jose Ramirez to start at 3B
tribe03_01
Indians 11, Tigers 8: Jose Ramirez hits two home runs, drives in four
Marla Ridenour: As Chauncey Billups turns him down, Cavaliers owner Dan Gilbert’s toxic history with general managers catches up to him
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next