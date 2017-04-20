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Cavaliers insider: LeBron James succeeds in Ed Reed ‘roamer’ role in Pacers series

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 20, 2017 - 02:38 PM | Updated: April 21, 2017 - 12:32 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James celebrates a basket against the Indiana Pacers during the second half of Game 3 of a first-round NBA playoff series, Thursday in Indianapolis. The Cavaliers defeated the Pacers 119-114. (AP Photo/Michael Conroy)

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