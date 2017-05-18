Cavaliers’ J.R. Smith admits he’s a flower guy after his touching NICU Mother’s Day surprise

PHA+Qk9TVE9OOiBKLlIuIFNtaXRoIGtub3dzIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgaGUgbGlrZXMgZ2l2aW5n
IGZsb3dlcnMgYmVsaWVzIGhpcyByZXB1dGF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U3VycHJpc2luZ2x5
LCB5ZXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIFdlZG5lc2RheSBuaWdodCB3aXRob3V0IGEgaGludCBvZiBz
aGVlcGlzaG5lc3MuPC9wPjxwPlRoZSBDYXZhbGllcnMgZ3VhcmQgZGlkIG5vdCBoZXNpdGF0ZSB0
byBhZG1pdCBpdCB3YXMgaGlzIGlkZWEgdG8gb3JkZXIgdGhlbSBmb3IgTW90aGVyJiM4MjE3O3Mg
RGF5IGZvciB0aG9zZSBhdCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyYjODIxNztzIG5lb25hdGFsIGlu
dGVuc2l2ZSBjYXJlIHVuaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byB0YWtlIGNy
ZWRpdCBmb3IgdGhhdCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlNtaXRoJiM4MjE3O3Mgd2lmZSwg
U2hpcmxleSBTbWl0aCwgZ2F2ZSBkZXRhaWxzIG9uIGhlciBibG9nLCBNeUtvdGFCZWFyLCB0aGF0
IHNoZSBoYXMga2VwdCBzaW5jZSB0aGVpciBkYXVnaHRlciBEYWtvdGEgd2FzIGJvcm4gZml2ZSBt
b250aHMgcHJlbWF0dXJlbHkgb24gSmFuLiAyLiBEYWtvdGEgcmVtYWlucyBob3NwaXRhbGl6ZWQg
d2l0aCBTaGlybGV5IGJ5IGhlciBzaWRlLjwvcD48cD5TbWl0aCBzYWlkIFNoaXJsZXkgb2Z0ZW4g
YnJpbmdzIGZvb2QsIHNuYWNrcyBhbmQgYmV2ZXJhZ2VzIGZvciB0aGUgZW1wbG95ZWVzIGFuZCBt
b3RoZXJzIHdob20gc2hlJiM4MjE3O3MgY29tZSB0byBrbm93LiBCdXQgdGhleSB0b29rIHRoYXQg
YSBzdGVwIGZ1cnRoZXIgb24gU3VuZGF5LjwvcD48cD5BcyBTaGlybGV5IFNtaXRoIHdyb3RlLCBo
ZXIgaHVzYmFuZCB3YXMgbm90IHRoZXJlIHdoZW4gdGhlIGZsb3dlcnMgYXJyaXZlZC4gU2hlIHB1
c2hlZCB0aGUgY2FydCBhcyBkYXVnaHRlciBEZW1pIHBsYWNlZCBhbiBhcnJhbmdlbWVudCBpbiBl
dmVyeSByb29tLiBXaGVuIFNtaXRoIGFycml2ZWQgYWZ0ZXIgcHJhY3RpY2UsIERha290YSBuYXBw
ZWQgb24gaGVyIGZhdGhlciYjODIxNztzIGNoZXN0LjwvcD48cD5TaWducyBvbiBob2xkZXJzIGJl
YXJpbmcgRGFrb3RhJiM4MjE3O3MgYW5kIERlbWkmIzgyMTc7cyBuYW1lcyBhbG9uZyB3aXRoIHRo
ZSBwcmVlbWllJiM4MjE3O3Mgd2VudCBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBhcnJhbmdlbWVudHMsIGFzIGFu
IEluc3RhZ3JhbSBwaG90byBzaG93ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZZWFoLCB0aGV5IHdlcmUgc3Vy
cHJpc2VkLCBidXQgbXkgd2lmZSBkb2VzIHN0dWZmIGxpa2UgdGhhdCBhbGwgdGhlIHRpbWUgZm9y
IHRoZW0sJiM4MjIxOyBTbWl0aCBzYWlkIGFmdGVyIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyB2aWN0b3J5IG92
ZXIgdGhlIEJvc3RvbiBDZWx0aWNzIGluIEdhbWUgMSBvZiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNl
IGZpbmFscyBhdCBURCBHYXJkZW4uICYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIGEgbG90IG9mIGdyZWF0
IHN0b3JpZXMgdXAgdGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUgcmVh
Y2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5t
cmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9o
aW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRl
ci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.