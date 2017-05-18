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Cavaliers’ J.R. Smith admits he’s a flower guy after his touching NICU Mother’s Day surprise

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 18, 2017 - 04:04 PM | Updated: May 19, 2017 - 07:43 AM
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Cleveland Cavaliers guard JR Smith reacts to a close call in keeping the ball inbounds against the Toronto Raptors during the second quarter in Game 2 of an Eastern Conference playoff game May 3, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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