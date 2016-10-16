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Cavaliers’ J.R. Smith happy to be back with NBA championship teammates, plans to buy house “in Cleveland slash Akron”

Published: October 16, 2016 - 05:31 PM

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