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Cavaliers’ J.R. Smith happy to be back with NBA championship teammates, plans to buy house ‘in Cleveland slash Akron’

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 16, 2016 - 05:31 PM | Updated: October 17, 2016 - 07:29 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) and Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (5) celebrate after beating the Golden State Warriors 115-101 in Game 6 of basketball's NBA Finals in Cleveland in June 2016. (AP Photo/Ron Schwane)


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