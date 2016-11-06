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Cavaliers’ J.R. Smith now getting respect from NBA referees on defensive end

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 6, 2016 - 06:05 PM
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Cleveland Cavaliers' J.R. Smith reacts to Channing Frye three-pointer during the second half of a game against the Philadelphia 76ers, Saturday in Philadelphia. The Cavaliers won 102-101. (AP Photo/Chris Szagola)


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