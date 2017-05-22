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NBA Playoffs: Eastern conference finals, Game 4CELTICS at cavaliers | 8:30 p.m. Tuesday | TNT

Cavaliers’ J.R. Smith questions LeBron James’ confidence, looks for more aggressiveness after stunning Game 3 loss to Celtics

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 22, 2017 - 05:36 PM | Updated: May 23, 2017 - 10:31 AM
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Boston Celtics' Jae Crowder (99) drives on Cleveland Cavaliers' J.R. Smith (5) during the first half of Game 3 of the NBA basketball Eastern Conference finals, Sunday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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