All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers’ J.R. Smith searching for way to break out of career-worst shooting slump

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 28, 2016 - 05:40 PM | Updated: November 29, 2016 - 05:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (5) gestures after he scored during the second half of a game against the Washington Wizards, Friday in Washington. The Cavaliers won 105-94. (AP Photo/Nick Wass)


MORE IN SPORTS

cavs01_02 Nick Wass - AP
Cavaliers coach Tyronn Lue calls J.R. Smith’s mental lapse an ‘embarrassing moment’

INDEPENDENCE: The fact J.R. Smith wandered off the floor during Tuesday’s embarrassing loss to the Milwaukee Bucks, then compounded matters by wearing a ski mask afterwards and playing dumb about it speaks to a larger issue facing the Cavaliers’ title defense.

browns01_01
As former first-round pick might get chance to start, Browns guard Jonathan Cooper hopes injuries and disappointment are behind him
Browns choose cornerback Joe Haden as their 2016 Ed Block Courage Award winner
perry01
Perry ready to play two-time defending champion Cincinnati La Salle in Division II state football title game Thursday
zwomen01_06
Women’s basketball/Bucknell 61, University of Akron 47: Zips doomed by poor second half in loss to Bison
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next