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Cavaliers’ J.R. Smith searching for way to break out of career-worst shooting slump

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 28, 2016 - 05:40 PM | Updated: November 29, 2016 - 05:59 PM
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Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (5) gestures after he scored during the second half of a game against the Washington Wizards, Friday in Washington. The Cavaliers won 105-94. (AP Photo/Nick Wass)


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