Cavaliers’ Kyrie Irving might follow LeBron James out the door after next season, report says

PHA+Q2F2YWxpZXJzIGd1YXJkIEt5cmllIElydmluZyBtaWdodCBiZSByZWFkeSB0byBlbmQgaGlz
IHRpbWUgaW4gQ2xldmVsYW5kIGlmIExlQnJvbiBKYW1lcyBkZXBhcnRzIGluIGZyZWUgYWdlbmN5
IGFmdGVyIG5leHQgc2Vhc29uLjwvcD48cD5BcyBydW1vcnMgY29udGludWUgdG8gc3dpcmwgcmVn
YXJkaW5nIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBpbnRlcmVzdCBpbiB0cmFkaW5nIGZvciB0aGUgQ2hpY2Fn
byBCdWxscyYjODIxNzsgSmltbXkgQnV0bGVyIGFuZCB0aGUgSW5kaWFuYSBQYWNlcnMmIzgyMTc7
IFBhdWwgR2VvcmdlLCBhIHJlcG9ydCBieSBKb2UgQ293bGV5IG9mIHRoZSBDaGljYWdvIFN1bi1U
aW1lcyBUdWVzZGF5IGluY2x1ZGVkIElydmluZyBpbiB0aGUgdW5jZXJ0YWludHkuPC9wPjxwPkFj
Y29yZGluZyB0byB0aGUgU3VuLVRpbWVzLCBJcnZpbmcgaGFzIGNvbnRhY3RlZCBzb21lIG9mIGhp
cyBmZWxsb3cgbWVtYmVycyBvZiBUZWFtIFVTQSBhbmQgdG9sZCB0aGVtIGhlIG1pZ2h0IGJlIHdp
bGxpbmcgdG8gcHVzaCBmb3IgYSB0cmFkZSB0byBqb2luIHRoZW0uPC9wPjxwPklydmluZyBoYXMg
c3Bva2VuIG9uIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgb2NjYXNpb24gdGhpcyBzZWFzb24gYWJvdXQgaG93IGhl
IGRvZXNuJiM4MjE3O3Qga25vdyBob3cgbXVjaCBsb25nZXIgaGUmIzgyMTc7bGwgYmUgZm9ydHVu
YXRlIGVub3VnaCB0byBwbGF5IHdpdGggSmFtZXMuIFRoZSBvdGhlciBtZW1iZXIgb2YgdGhlIENh
dnMmIzgyMTc7IEJpZyBUaHJlZSwgS2V2aW4gTG92ZSwgaXMgcHJlc3VtYWJseSB0aGUgcHJpbWFy
eSBiYXJnYWluaW5nIGNoaXAgaW4gZGVhbHMgZm9yIEdlb3JnZSBvciBCdXRsZXIuPC9wPjxwPlRo
ZSBTdW4tVGltZXMgc3BlY3VsYXRlZCB0aGF0IElydmluZyBjb3VsZCBzZWUgdGhlIENhdnMmIzgy
MTc7IHJ1biBvZiB0aHJlZSBjb25zZWN1dGl2ZSBOQkEgRmluYWxzIGFwcGVhcmFuY2VzIGVuZGlu
ZyBxdWlja2x5IGluIHRoZSB3YWtlIG9mIENhdnMgb3duZXIgRGFuIEdpbGJlcnQgZWxlY3Rpbmcg
dG8gcGFydCB3YXlzIHdpdGggR2VuZXJhbCBNYW5hZ2VyIERhdmlkIEdyaWZmaW4gb24gTW9uZGF5
LiBUaGUgQ2F2cyB3ZXJlIDIxLTQ1LCAyNC01OCBhbmQgMzMtNDkgaW4gSXJ2aW5nJiM4MjE3O3Mg
Zmlyc3QgdGhyZWUgc2Vhc29ucyBpbiBDbGV2ZWxhbmQgYmVmb3JlIEphbWVzIHJldHVybmVkIGFu
ZCBJcnZpbmcgd291bGQgd2FudCBubyBwYXJ0IG9mIGEgc2ltaWxhciByZWJ1aWxkaW5nIHNjZW5h
cmlvLjwvcD48cD5DaXRpbmcgc291cmNlcyBpbiBDbGV2ZWxhbmQsIHRoZSBTdW4tVGltZXMgcmVw
b3J0ZWQgdGhhdCBKYW1lcyBhbmQgSXJ2aW5nIGhhdmUgcmVhY2hlZCBvdXQgdG8gQnV0bGVyIGRp
cmVjdGx5IGFuZCB0aHJvdWdoIGJhY2sgY2hhbm5lbHMgYW5kIGxpa2VkIHdoYXQgdGhleSBoZWFy
ZCBmcm9tIHRoZSBCdWxscyYjODIxNzsgdGhyZWUtdGltZSBBbGwtU3Rhci4gT25lIHNvdXJjZSB0
b2xkIENvd2xleSB0aGF0IEJ1dGxlciB3b3VsZCBwdXNoIHRoZSBCdWxscyB0byBtYWtlIHRoZSB0
cmFkZSBoYXBwZW4uIEJ1dGxlciBoYXMgdG9sZCB0aGUgQnVsbHMgcmVwZWF0ZWRseSBpbiB0aGUg
cGFzdCB5ZWFyIHRoYXQgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gYmUgZGVhbHQuPC9wPjxwPlRo
ZSBDYXZzIGFuZCBCdWxscyB3b3VsZCBuZWVkIGEgdGhpcmQgdGVhbSBiZWNhdXNlIHRoZSBDYXZz
IGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdGhlIGFzc2V0cyB0aGUgQnVsbHMgc2Vlay4gVGhlIENhdnMgaGF2
ZSBubyBwaWNrcyBpbiBUaHVyc2RheSYjODIxNztzIGRyYWZ0LiBUaGUgUGhvZW5peCBTdW5zIGFu
ZCBMb3MgQW5nZWxlcyBMYWtlcnMgaGF2ZSBiZWVuIG1lbnRpb25lZCBpbiByZXBvcnRzIGFzIHBv
c3NpYmxlIHBhcnRuZXJzLjwvcD48cD5BbGwgb2YgdGhlIHNwZWN1bGF0aW9uIG1pZ2h0IGJlIG1v
b3QgYmVjYXVzZSB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgY2hhbmNlcyBvZiBtYWtpbmcgYSBibG9ja2J1c3Rl
ciBkZWFsIGFwcGVhciB0byBiZSBmYWRpbmcuIEVTUE4mIzgyMTc7cyBNYXJjIFN0ZWluIHJlcG9y
dGVkIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgdGhhdCB0aGUgQ2F2cyBoYXZlIGJlZW4gbm90aWZpZWQgdGhhdCBC
dXRsZXIgaG9wZXMgdG8gc3RheSB3aXRoIHRoZSBCdWxscy4gVGhlIHJlcG9ydCBzYWlkIEJ1dGxl
ciB3b3VsZCBiZSB1bndpbGxpbmcgdG8gY29tbWl0IHRvIHRoZSBDYXZzIGxvbmcgdGVybSwgcHJl
ZmVycmluZyB0byBoZWxwIGxlYWQgdGhlIEJ1bGxzIGJhY2sgdG8gY29uZmVyZW5jZSBwcm9taW5l
bmNlLjwvcD48cD5TdGVpbiBhbHNvIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgdGhlIExha2VycyBhcHBlYXIgdG8g
YmUgYSBtb3JlIGxpa2VseSB0cmFkZSBkZXN0aW5hdGlvbiBmb3IgR2VvcmdlIGJlY2F1c2UgdGhh
dCYjODIxNztzIHdoZXJlIHRoZSBTb3V0aGVybiBDYWxpZm9ybmlhIG5hdGl2ZSBwcmVmZXJzIHRv
IHBsYXkuPC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZv
bGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01S
aWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8
L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.