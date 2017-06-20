All CATEGORIES
☰ Menu

cavaliers

Cavaliers’ Kyrie Irving might follow LeBron James out the door after next season, report says

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 20, 2017 - 05:49 PM | Updated: June 21, 2017 - 02:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) and Kyrie Irving (2) celebrate a play against the Golden State Warriors during the second half of Game 3 of the NBA Finals in Cleveland, June 7. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe23_04 Patrick Semansky - AP
Indians 6, Orioles 3: Austin Jackson has three hits, three RBI to carry Indians past Orioles

BALTIMORE: Austin Jackson had three hits and three RBI, Erik Gonzalez homered and the Indians put on another offensive show at the expense of the Baltimore Orioles in a 6-3 victory Thursday night.

cavs23
Draft night a quiet one for Cavaliers with no picks, no trades, no word from Chauncey Billups
Why Browns expect second-year tight end Seth DeValve to become breakout playmaker this year
browns23cut
Browns notebook: New defensive backs coach DeWayne Walker says Joe Haden ‘still has potential’ to reach coming off injuries
High school soccer: Walsh Jesuit graduate Sofia Rossi earns Ohio Player of the Year honor from Gatorade
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next