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Cavaliers’ Kyrie Irving might follow LeBron James out the door after next season, report says

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 20, 2017 - 05:49 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) and Kyrie Irving (2) celebrate a play against the Golden State Warriors during the second half of Game 3 of the NBA Finals in Cleveland, June 7. (AP Photo/Tony Dejak)


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