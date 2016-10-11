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Cavaliers’ LeBron James, NBA confident that labor agreement in near future

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 11, 2016 - 02:00 PM | Updated: October 11, 2016 - 02:10 PM

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