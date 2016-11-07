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Cavaliers’ LeBron James: NFL TV ratings might be down because ‘fun part of it is kind of being taken away’

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 7, 2016 - 03:21 PM | Updated: November 8, 2016 - 04:48 PM
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Cleveland Cavaliers' Lebron James speaks to fans before Game 2 of the American League Division Series between the Cleveland Indians and the Boston Red Sox in Cleveland. (AP Photo/Aaron Josefczyk)

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