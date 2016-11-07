All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers’ LeBron James: NFL TV ratings might be down because ‘fun part of it is kind of being taken away’

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 7, 2016 - 03:21 PM | Updated: November 8, 2016 - 04:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Lebron James speaks to fans before Game 2 of the American League Division Series between the Cleveland Indians and the Boston Red Sox in Cleveland. (AP Photo/Aaron Josefczyk)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

chipewa09cut_01 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Girls soccer: Gilmour Academy 3, Chippewa 1: Chipps bow out in Division III state semifinal match - 11:16 PM

MACEDONIA: The Chippewa girls soccer team played Gates Mills Gilmour Academy even for the opening 77 minutes of Tuesday’s Division III state semifinal match.

Cavaliers notebook: J.R. Smith wants to retire in Cleveland - 11:16 PM
bnotes09cut
Browns notebook: Coach Hue Jackson follows player’s lead, vows not to go 0-16 - 11:06 PM
NBA: Nets down struggling Timberwolves - 11:16 PM
mlbnotes09cut
MLB roundup: Cubs, Giants represented well among Gold Glove winners - 11:16 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next