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Cavaliers’ LeBron James ready for challenge of Kevin Durant, ‘one of the most dangerous guys’ in the world

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 28, 2017 - 06:35 PM | Updated: May 29, 2017 - 01:08 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (center) shoots between Golden State Warriors' Kevin Durant (35) and JaVale McGee (right) during the first half of a game in Jan. 2017 in Oakland, Calif. (AP Photo/Ben Margot)


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